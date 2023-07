Zaho de Sagazan enchantera le Paléo le 19 juillet 2023

Quand le festival a dévoilé, en mars 2023, sa programmation , il n’a pas tari d’éloges sur la Française. «Venez jeter un œil à Zaho de Sagazan. Elle est impressionnante et va devenir une très grande chanteuse», ont promis des responsables du Paléo. Depuis lors, l’artiste de 23 ans, à voir au Club Tent, a dévoilé son premier disque , «La symphonie des éclairs», et enchaîne avec succès les concerts.

Je ne suis pas dépassée par les événements. Je fais de la scène depuis des années et j’ai pris beaucoup de temps pour enregistrer mon album. On ne peut donc pas dire que je suis devenue connue du jour au lendemain. C’est vrai que je suis dans le rush, mais, comme je suis une grande bosseuse et que j’aime ça, je gère bien la fusée (ndlr: en référence à la pochette de son disque).

Je ne recopie pas «La symphonie des éclairs». Ce serait inintéressant pour le public et mes musiciens et moi, on se ferait chier. Non, l’idée est de développer mes chansons, de proposer autre chose. Il y a aussi des surprises, comme un inédit très électronique, créé dans le seul but que tout le monde se lâche.