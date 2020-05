Alma en interview

«Je suis décalée avec ma pop et ma dégaine»

Alma est la nouvelle sensation pop venue de Finlande. Elle vient tout juste de sortir son premier album «Have U Seen Her».

Maintenant, je vais mieux. Au début, je paniquais. Toute ma promo et mes concerts sont tombés à l’eau à cause du virus. Je me suis rendu compte combien c’était primordial de distraire les gens avec de l’art au sens large durant cette période troublée.

Merci! Il m’a contactée via Instagram. Il trouvait mon travail cool. J’ai tellement appris grâce à lui, comme le fait d’avoir le courage d’exprimer mes sentiments. Il m’a donné tellement plus de confiance en moi. J’avais peur d’être moi-même et de parler de moi. En Finlande, les gens parlent très peu entre eux.

Oui. Au début, personne ne me prenait au sérieux. J’ai d’ailleurs essuyé de nombreux refus de labels en Finlande parce que je chantais en anglais. À leur décharge, c’est dur d’être Finlandaise et d’espérer avoir du succès aux États-Unis ou au Royaume-Uni. La musique finlandaise est surtout connue pour le metal. C’est clair que je suis décalée avec ma pop internationale et ma dégaine. Mes cheveux justement, je les ai teints après avoir vu cette couleur vert fluo sur ma sœur. On avait 15 ans et on est devenues les «cyber» jumelles. C’était notre marque de fabrique. Ce terme est resté sur mes réseaux sociaux. Aujourd’hui, je ne peux plus revenir en arrière!