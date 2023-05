Rebecca Ferguson est douée pour l’action parce qu'elle aime ça

Rebecca Ferguson a été révélée dans la minisérie «The White Queen», en 2013. IMAGO/PA Images

La Suédoise Rebecca Ferguson, 39 ans, est l’héroïne de «Silo», à voir dès le 5 mai 2023 sur AppleTV+. Cette série de science-fiction dystopique se déroule dans un monde où l’air est devenu toxique. Une communauté survit dans un silo souterrain géant en obéissant aveuglément aux diktats des dirigeants.



Vous avez un deuxième job dans cette série…

Oui! Le créateur et producteur, Graham Yost, trouvait que j’avais des opinions à revendre et m’a proposé d’être productrice exécutive. Pendant qu’il m’en parlait, j’ai recherché sur Google le descriptif du job et j’ai dit «OK»! Je donne mon avis sur la série, mais sincèrement, je ne fais pas grand-chose parce que je suis novice dans ce domaine.



Qu’est-ce qui vous a plu chez votre personnage, Juliette?

On dit toujours que je joue des femmes fortes, mais c’est un peu facile. J’aime le fait que Juliette soit une fonceuse, mais aussi très vulnérable et brisée par la disparition de ses proches. Je me suis beaucoup documentée sur les gens qui ont vécu, comme elle, des traumatismes et deviennent introvertis.



Qu’est-ce qui la motive à devenir une telle héroïne à votre avis?

On peut se demander ce qui la pousse à rechercher la vérité sur le silo parce qu’elle est assez autocentrée. Elle n’a pas fait face à ses traumatismes, vu qu’on n’a pas vraiment accès à la thérapie dans le silo! Ce qui la motive, c’est la colère. Les gens qui n’ont pas résolu leurs problèmes sont souvent en colère.



Avez-vous toujours du plaisir à tourner des scènes d’action?

Oui, j’adore. Je ne recherche pas ça dans un scénario, mais si le rôle l’exige, je suis partante. Je suis douée pour l’action parce que j’aime ça. Et cette conscience du corps me vient de «Mission: Impossible» et de ma formation de danseuse. L’aspect physique de mon job me maintient en forme.



L’expérience du confinement apporte-t-elle un nouvel éclairage à l’adaptation du roman «Silo»

publié avant la pandémie, en 2012?