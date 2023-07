La propagande anti-LGBT+ fait rage aux Etats-Unis

«Ils ont utilisé (l’image) pour faire passer des Américains de la communauté LGBT+ pour des «prédateurs» et ils se sont servis de mon visage», a fustigé Desmond Napoles, styliste, mannequin et activiste, qui assure à l’AFP avoir ressenti du «dégoût». La personne du cliché, identifiée par l’AFP comme étant un homme homosexuel d’âge mûr résidant en Californie, a fait part de sa «stupéfaction» lorsqu’un ami lui a montré l’un des messages injurieux.

«Je suis écoeuré par les gens qui nous accusent d’être des agresseurs d’enfants. Cela doit cesser», a-t-il poursuivi lors d’un entretien Zoom avec l’AFP, requérant l’anonymat pour sa sécurité et le respect de sa vie privée. Il a aussi exprimé sa peur que l’affaire ne «prenne de l’ampleur». Le flot de menaces auquel Desmond Napoles et l’homme de Californie sont confrontés met en lumière les dommages réels causés par la hausse de la désinformation anti-LGBT+.

«Discours haineux»

Celle-ci survient au moment où la rhétorique anti-LGBT+ s’intensifie dans le pays. Elle comprend, au-delà des fausses allégations de pédophilie, une avalanche de lois contre les personnes transgenres portées par des élus conservateurs et des boycotts ciblés de marques, comme celui des supermarchés Target, qui ont soutenu les causes LGBT+.

«Des personnes haineuses propagent ces mensonges simplement pour déshumaniser les membres de la communauté LGBT+ et les effrayer, et cela se traduit par une hausse alarmante de la violence dans le monde réel», soutient-il. La photo truquée de Desmond Napoles est apparue d’abord sur le forum de niche 4chan avant de circuler sur Twitter et TikTok. La photo «n’arrêtait pas de se propager. Nous ne savions pas qui était derrière tout ça ni ce qui se passait», raconte Desmond.

«C’est déchirant»

Beaucoup de ces sites semblent liés car ils ont une mise en page et des réclames similaires et disposent des mêmes coordonnées de contact. Sollicités par l’AFP, ces sites, qui selon certains commentaires clients ont aussi vendu des oeuvres volées, n’ont pas répondu dans l’immédiat. Ils illustrent les efforts déployés pour profiter financièrement de la désinformation anti-LGBT+.

Les cinq plus gros comptes relayant les discours qui lient communauté LGBT+ et manipulation d’enfants en vue d’agressions sexuelles ont généré 6,4 millions de dollars de revenus par an en recettes publicitaires sur Twitter, selon une étude du CCDH. Pour Wendy, il est particulièrement blessant que l’image de Desmond ait été utilisée pour inciter à la haine et «faire croire aux gens quelque chose qui n’est pas vrai». «Ils l’utilisent sans penser qu’il y a une personne derrière l’image qu’ils peuvent blesser», souligne-t-elle. «C’est déchirant».