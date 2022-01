Bono embarrassé par certains titres de U2

Bono : «Je suis embarrassé par certains titres de U2»

Bono, leader du mythique groupe irlandais de rock, s’est lâché dans un podcast. Il a dénigré ses capacités vocales et certains morceaux du combo.

On peut être le chanteur d’un groupe mondialement connu et malgré tout avoir un sens aigu de l’autocritique. Et c’est peu dire. Bono, qui a réalisé l’hymne de l’Euro 2020 de foot avec Martin Garrix, s’est lâché comme rarement dans le podcast «Awards Chatter» du «Hollywood Reporter» diffusé sur Apple Music. L’Irlandais de 61 ans s’est dit «embarrassé» au moment d’évoquer son travail au sein du groupe aux 200 millions d’albums vendus et au 22 Grammies: «Ça m’est arrivé d’être en voiture quand un nos titres passait à la radio et je rougissais de honte. J’étais tellement embarrassé. Je pense qu’avec U2 on a poussé assez loin et assez souvent le sentiment de gêne».