Selena Gomez se dit ravie de pouvoir enfin être elle-même

Selena Gomez reprend son rôle dans «Only Murders In The Building» dont la saison 3 débute le 8 août 2023 sur Disney+. Elle évoque «l’honneur et le challenge» de jouer avec Meryl Streep.

Dans «Only Murders In The Building», Selena Gomez peut jouer une fille de son âge. IMAGO/NurPhoto

«Only Murders In The Building» (OMITB) démarre ce 8 août 2023 sur Disney+ avec la saison 3 inédite. Selena Gomez y reprend son rôle de Mabel qui vit dans un immeuble de New York où les meurtres semblent se succéder.

Votre série a été un succès immédiat dès sa première saison, surprise?

Cela a été une formidable surprise, car je ne m’attendais pas du tout à ce que «OMITB» dépasse sa première année. Honnêtement, je ne cherchais pas à participer à un feuilleton. C’était juste pour moi un projet original qui changeait de mes activités artistiques précédentes et qui me permet de jouer une fille de mon âge, plus une ado comme avant.

Vous êtes actrice mais aussi productrice. Quelle est votre implication?

Je peux donner mon avis mais aussi m’intéresser aux scripts comme au choix des autres comédiens. Cara Delevingne est une copine. Nous nous connaissons depuis que nous sommes ados. C’était donc un bonheur de l’avoir dans la saison 2. Les nouveaux épisodes qui arrivent sont encore plus forts et hilarants. Être productrice est aussi un avantage car, quand je lis le scénario d’un nouvel épisode, je peux demander un changement si je trouve qu’une réplique ne correspond pas à mon personnage de Mabel.

Que peut-on attendre de cette saison 3?

Meryl Streep nous rejoint. Je suis une fan de l’actrice mais aussi de la femme qu’elle est. Jouer à ses côtés est un honneur et un challenge.

Pourquoi?

Je joue et chante depuis l’enfance. Mais je n’ai jamais été certaine de mes compétences. Avec ces grands comédiens, je continue à apprendre et, enfin, à prendre confiance en moi.

Que dire de Steve Martin et Martin Short qui incarnent vos voisins d’immeuble dans «OMITB» ?

Ils sont comme mes tontons de télé. Tous deux sont toujours prêts à me conseiller aussi bien dans ma carrière que dans ma vie, ce que j’apprécie. Steve et Martin me traitent aussi en égal lorsqu’il s’agit de donner son avis sur le tournage. C’est gratifiant.

Vous avez également accepté de raconter vos problèmes personnels aussi bien physiques que mentaux dans un documentaire disponible sur Apple TV+, pourquoi?