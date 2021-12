Tourisme spatial  – Le milliardaire japonais «excité comme un enfant» avant de s'envoler vers l'ISS

Tourisme spatial : «Je suis excité, comme un enfant avant un voyage de classe»

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et son assistant décollent demain pour l’ISS à bord d’une fusée russe. Vidéos YouTube et tournoi de badminton en apesanteur sont au programme.

Le fantasque milliardaire japonais Yusaku Maezawa et son assistant Yozo Hirano doivent partir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan le 8 décembre à 07h38 GMT.

Ce secteur, très lucratif, connaît actuellement un regain d’intérêt, notamment du fait de l’entrée dans la course touristique spatiale des milliardaires Elon Musk, Jeff Bezos et Richard Branson.

Un vol de six heures

Après un hiatus d’une décennie, le vol russe de mercredi marque le retour de l’Agence spatiale russe, Roscosmos, dans l’arène, alors que l’industrie aérospatiale du pays est minée par les scandales et a perdu du terrain face aux concurrents américains.

Il est prévu que leur vol dure six heures, avec un arrimage prévu au module Poïsk du segment russe de l’ISS à 13h41 GMT.

«Vidéos et badminton»

Sept personnes se trouvent actuellement à bord de l’ISS, dont deux Russes et un Japonais.

Pendant plusieurs semaines, les deux Japonais se sont préparés à la Cité des étoiles, ville construite près de Moscou dans les années 1960 pour former des générations de cosmonautes.

Cette mission, organisée par Roscosmos et son partenaire américain Space Adventures, signera le retour de la Russie dans la course au tourisme spatial, après plus d’une décennie de pause.