Celeste, 26 ans, sacrée Révélation de l’année 2020 par la BBC et les Brit Awards, est No 1 au Royaume-Uni avec son album «Not Your Muse», paru fin janvier 2021. Le single «Hear My Voice», BO du film «Les Sept de Chicago», est en lice pour un Golden Globe et un Oscar. Avec son grain de voix fêlé, ses inflexions jazz et sa puissance, Celeste, qu’on compare à Adele et Amy Winehouse, a vraiment tout d’une grande.