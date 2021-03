Sa victoire aux Golden Globes pour «The Crown», dimanche 28 février 2021, est l’une des grandes surprises de la cérémonie. L’acteur britannique de 30 ans a remporté l’une des plus importantes récompenses pour son rôle du Prince Charles dans la série de «Netflix». Vous avez battu Al Pacino pour remporter la récompense du Meilleur acteur de télé… Pas mal, non?

Je n’arrive toujours pas à y croire. J’avais un rire nerveux car la surprise a été énorme, pour moi le premier. J’admire tous les comédiens qui étaient nommés dans la même catégorie. Et autant j’espérais que «The Crown» remporterait le Golden Globe de la Meilleure série dramatique, autant je n’imaginais pas une seconde entendre mon nom comme vainqueur. Il va me falloir des semaines pour réaliser ce qui m’arrive.

Emma est juste devenue l’une de mes plus proches amies au fil des mois. Et ma copine l’adore aussi donc tout va bien (rires). Je pense vraiment que la complicité qui s’est installée entre Emma et moi a permis d’avoir cette magie à l’écran dans le couple Diana et Charles. On a eu beaucoup de chance car nous n’avons même pas eu besoin de forcer notre amitié. Cela s’est fait naturellement dès les premières répétitions.