E-sport : «Je suis fier de représenter la Suisse au plus haut niveau»

Le Vaudois Sébastien Affolter affronte les meilleurs joueurs du monde dans la Trackmania Grand League.

À 22 ans, Affi a pour but de décrocher un titre sur les circuits déjantés de «Trackmania». DR

C’est le seul joueur suisse de la Trackmania Grand League (TMGL), parmi les seize meilleurs gamers du jeu de course édité par Ubisoft. Le Vaudois Sébastien Affolter, alias Affi, 22 ans, dévoile ses ambitions avec l’équipe genevoise BDS.

Affi, qu’est-ce qui t’a amené à devenir pro sur «Trackmania»?

J’y joue depuis 2015, mais ce n’est qu’en juillet 2020 que j’ai pu me qualifier à la TMGL, synonyme de contrat pro. Mais ça me rapporte autant qu’un job d’étudiant, même si c’est le plus cool que j’aurais pu trouver! Car, dans l’e-sport, très peu arrivent à en vivre. À côté, je suis en dernière année de bachelor à la Haute École pédagogique de Lausanne.

Quel est ton palmarès?

J’ai été vice-champion de la TMGL en automne 2021 et 4e du Championnat du monde de l’année passée.

Quels objectifs t’es-tu fixés?

Je me concentre sur cette saison de la TMGL, puis je vise la ZRT TM Cup, organisée par Zerator, qui aura lieu en juin à l’Accor Arena de Paris. C’est la plus grosse compétition de l’été que tous attendent avec impatience, car les deux dernières éditions ont eu lieu en ligne à cause du Covid. Puis le championnat du monde, auquel je suis déjà qualifié.

Voilà à quoi ressemblent certaines maps de «Trackmania». Ubisoft

Quel est ton secret pour arriver à performer?

Il faut un état d’esprit de vainqueur pour arriver au sommet. Je m’entraîne méthodiquement sur chaque portion de la map, jusqu’à la maîtriser autant que possible. J’essaie d’être bon sur toutes les surfaces, même si je préfère la terre à la glace, plus difficile à gérer. De plus, c’est une immense chance d’être chez BDS, qui a une image de réussite, vise très haut et s’en donne les moyens. Je suis fier de représenter la Suisse sur le plan pro, avec une équipe romande!