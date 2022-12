Graphiam en interview avant Bô Nouvel-An à Lausanne

Graphiam au Bô Nouvel-An : «Je suis fier de représenter le Gang des Carapuces»

Graphiam se produira au Bô Nouvel-An à Lausanne. 20 minutes, coprogrammateur de l’événement, vous fait découvrir tous les artistes de cette Silent Disco Géante.

Graphiam fait partie des youtubeurs les plus suivis de Suisse. DR

L’événement de clôture de Bô-Noël à Lausanne, qui a fait un carton en 2021, se tiendra le 31 décembre 2022 sur la Place Centrale, débarrassée de ses travaux. Lors de cette Silent Disco Géante, dont la programmation a été en partie confiée à 20 minutes, une dizaine de musiciens, de personnalités de la Toile et de représentants de festivals fera danser et chanter le public pour qu’il passe un Bô Nouvel-An.

Pour mieux connaître le style de chacun, nous avons préparé une liste de question que nous avons adressée à tous les artistes. Leurs réponses sont à découvrir dans une série d’articles à paraître d’ici à l’événement. Celui-ci met en lumière Graphiam.

Pouvez-vous vous présenter?

Je viens du monde de Nintendo. Actuellement, je suis YouTuber et Streamer sur Twitch et je suis fier de représenter le Gang des Carapuces pour cette Silent Party.

Une Silent Party, ça vous évoque quoi?

Ça rime avec crêpe party ou encore merguez party. Mais, pour ma part, cette Silent Party est le dernier événement de l’année auquel on va toutes et tous participer afin de commencer 2023 comme il se doit. Alors je compte sur les gens pour prendre un maximum de plaisir lors de cette last dance.

Êtes-vous un habitué des Silent Party?

Ayant déjà participé à la Silent Disco Géante pour le passage à l’année 2022, on peut dire que je connais la maison. Depuis lors, j’ai commencé à mixer à des soirées et j’ai hâte de partager les chansons que je prépare pour l’événement.

Dans quel style allez-vous évoluer?

Ayant 24 ans, j’ai grandi avec David Guetta, Pitbull, Flo Rida et j’en passe. Alors, forcément, je vais mettre des chansons des années 2010 avec quelques petites surprises.

Quel est le titre que vous avez le plus honte d’aimer? Le passerez-vous durant la soirée?

À vous de deviner: il va faire bien froid, on va chanter et on sera serré comme des sardines. Vais-je la passer durant la soirée? Après quelques bières, sûrement que oui!

Le morceau que vous allez de toute manière jouer?

«Memories» de David Guetta et Kid Cudi. C’est THE classique!

Quel est le premier disque que vous avez acheté?

C’était la bande originale du premier «Star Wars». Ça me semble compliqué de danser sur une BO de film. Donc, à moins que je trouve une chanson de Chewbacca, je ne partirai pas dans ce registre à Lausanne.

Quelle est votre actualité?

Mon objectif pour la nouvelle année est de divertir davantage de personnes à travers mes vidéos YouTube et mon activité sur les réseaux sociaux. J’ai comme projet de me perfectionner dans le mixage et de profiter de la vie un maximum.

Vos vœux pour 2023?

Que tout le monde profite au maximum de 2023 et soit heureux, valable pour cette année et les suivantes d’ailleurs.

L’affiche du Bô Nouvel-An 2022 Canal Vert: Les Infiltrés, Frangy & Beardy (Caribana Festival), Aliose, Greg (Venoge Festival), Graphiam. Canal Rouge: Ludo Renzo & Co, DJ Leclerc and Friends. Canal Bleu: NOAH, Riva, Djerem, TicTacTec, Igor Blaska. Silent Disco Géante du Bô Nouvel-An: Le 31 décembre 2022, place Centrale, Lausanne, de 20h à 2h. Prix: 25 fr. Infos et billetterie: silent-disco.com La soirée sera à suivre en intégralité en streaming sur l’app de «20 minutes».