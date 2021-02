Il a suffit de quelques semaines pour que le nom de Abigail Cowen soit connu avec l’arrivée de la série « Destin: la saga Winx » dans le top 5 des programmes les plus vus sur Netflix. Son compte Instagram est passé de quelques milliers à 2 millions de followers en trois mois. L’actrice américaine, qui aura 23 ans le 18 mars 2021, se présente.

J’ai grandi dans une ferme de Floride avant de m’intéresser à la comédie à l’école. «Stranger Things» est la première grosse série à laquelle j’ai participé dans plusieurs épisodes, avant d’être engagée pour le feuilleton «Chilling Adventures of Sabrina» en 2018. J’ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent et m’aident à passer des auditions depuis que je suis ado.