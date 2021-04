Kelly Marie Tran : «Je suis fière de mon rôle de Raya»

Kelly Marie Tran est la première actrice originaire d’Asie du Sud-Est à interpréter une princesse Disney.

Victime d’attaques racistes, l’actrice américaine d’origine vietnamienne de 32 ans a songé à quitter Hollywood. La proposition de Disney de prêter sa voix et son apparence à l’héroïne de «Raya et le dernier dragon» l’a fait changer d’avis.

C ’ est très difficile , mais cela existe malheureusement depuis toujours. Il y a dix ou vingt ans, ce genre de racisme n ’ était pas aussi visible, car les réseaux sociaux n ’ existaient pas. Je suis fière que la communauté asiatique américaine s ’ exprime pour faire condamner c es attaques au lieu de les passer sous silence. Nous devons tous être s unis contre le racisme.

Bien sûr. Nous avons tous nos histoires mais, étant une personne médiatique, je veux être positive et prôner la tolérance plutôt que la haine. J’ai tourné dans «Star Wars, épisode VIII: Les Derniers Jedi» puis «Star Wars, épisode IX: L’Ascension de Skywalker» en jouant Rose Tico. J’ai eu tellement de remarques terribles sur internet que j’ai songé à tout arrêter. Les critiques sur mon jeu de comédienne, je peux l’accepter, mais on m’attaquait sur ma couleur de peau ou mes attributs physiques. Aujourd’hui, je me sens plus forte pour m’affirmer telle que je suis.

Et je suis tellement heureuse , fière de mon rôle de Raya. M es parents sont arrivés en Amérique comme réfugiés du Vietnam. Ils ont quitté leur pays sur des bateaux dans le seul but de survivre. Ils n ’ ont jamais eu le luxe de pouvoir rêver à autre chose que de travailler dur pour avoir de quoi se nourrir. Ils m ’ ont appris à ne jamais baisser les bras. J ’ ai aussi compris grâce à eux l ’ importance de bosser sans se plaindre.

Papa est mon exemple de vie. Il vivait dans la rue au Vietnam avant de réussir à fuir son pays en guerre. Toute ma jeunesse, je l ’ ai vu se lever à 4 heures du matin et bosser plus de douze heures par jour. Il partait avant que j ’ aille à l ’ école et il rentrait lorsqu ’ il était presque l ’ heure de me coucher. La relation que j ’ ai avec mon père est primordiale dans ma vie, même si je suis proche de ma mère aussi. Sans eux, je n ’ aurais jamais eu la détermination de me lancer dans une carrière d ’ actrice. Ils m ’ ont encouragé à suivre mes rêves, ce qu ’ ils n ’ ont jamais pu faire.