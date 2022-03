Marianne James n'a rien refait sur son visage

Marianne James : «Je suis fière de n’avoir encore rien refait sur mon visage»

La jurée de «La France a un incroyable talent», Marianne James, assume son physique au naturel, malgré le poids des années.

Cependant, l’ancienne jurée de «Nouvelle Star» admet qu’elle a déjà pensé à avoir recours à la chirurgie esthétique. «Bien évidemment que je me pose la question! Tous les matins, j’ai envie de me faire retirer mes poches sous les yeux, mais j’ai trop peur. Deux amis ont été ratés et sont en dépression», explique-t-elle. Marianne a donc décidé de s’accepter, sans passer sur le billard. «Après tout, je suis trop jolie et naturelle pour ça, dit-elle. Chacun devrait faire avec ce qu’il a. Les kilos, les rides, l’âge ou le mauvais caractère.»