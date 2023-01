Emilia Clarke folle de joie de présenter The Pod Generation

Chiwetel Ejiofor et Emilia Clarke sont les héros de «The Pod Generation» DR

C’est au milieu des neiges dans les Rocheuses américaines, dans l’Utah, qu’Emilia Clarke, dont les sourcils font marrer Twitter, a fait son retour à l’occasion du Festival du film de Sundance. L’actrice anglaise de 36 ans est venue y présenter «The Pod Generation» qui se déroule dans un futur proche où la technologie permet aux couples de porter un fœtus à tour de rôle grâce à des utérus artificiels détachables appelés «pods».

Avec le succès de «House of the Dragon», qui est le préquel de «Game of Thrones», êtes-vous heureuse de parler d’un autre tournage que celui de la série qui vous a révélée?

Bien sûr. Et je n’ai pas regardé un seul épisode de «House of the Dragon» donc c’est d’autant plus facile pour moi de dire que j’ai tourné la page. Adieu les dragons! (rires) Je suis folle de joie de présenter «The Pod Generation» car c’est en plus la première fois que je viens à Sundance. Il y a quelque chose de magique à être au milieu des montagnes enneigées pour y présenter son film en compagnie de dizaines d’artistes qui se battent pour le cinéma indépendant.

Toute la force du film tient sur le couple que vous formez avec Chiwetel Ejiofor, qui décide d’expérimenter cette grossesse à deux avec une nouvelle technologie. Comment avez-vous construit cette complicité?

On a eu beaucoup de chance. Chiwetel est un si bon comédien que mon travail a été une joie et notre complicité immédiate. Nous nous sommes rencontrés une seule fois pour lire le scénario ensemble et la seconde fois, nous étions à Bruxelles pour démarrer le tournage. Il y a souvent une grande part de chance quand vous devez jouer un couple. Parfois la complicité est là, parfois cela ne fonctionne pas du tout. Le principal est que le couple soit plausible à l’écran. Avec Chiwetel, c’était génial.

On vous a vue dans des blockbusters hollywoodiens. Qu’est-ce qui vous a attirée vers ce cinéma à petit budget?

Il y a une intimité qui est un vrai bonheur pour moi car un film indépendant veut dire une petite équipe où on peut connaître chacun par son prénom. On bosse tous ensemble pour réussir un tour de force: faire un film avec peu de moyens, mais beaucoup d’idées.

Y a-t-il un progrès fictif du film que vous aimeriez posséder chez vous un jour?