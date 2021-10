Crimer n'a pas peur d'être démodé

Le Saint-Gallois de 31 ans a les années 1980 chevillées au corps, musicalement, dans ses clips ou ses looks. Le lauréat d’un Swiss Music Award en 2018 est de retour avec «Fake Nails», deuxième album paru vendredi qui ne décevra pas les fans.

Je me suis mis la pression. Je voulais apporter de la nouveauté. Problème, tu ne te réveilles pas le matin en sachant exactement quoi faire de neuf. Puis, je me suis dit qu’il fallait juste faire la musique que je savais faire.

Les titres de mes débuts étaient davantage en «plastique». Aujourd’hui, ils sont plus rugueux tout en gardant un enrobage de sucre rose.

Et surtout vous êtes toujours bloqué dans les eighties!

Les années 1980 sont à la mode actuellement. Donc vous aussi. Et dans 10 ans?

J’étais déjà démodé quand j’ai commencé dans la musique. Donc je le serai à nouveau prochainement. Je suis habitué à être démodé. Dans les eighties, on n’avait pas peur du kitsch. Moi non plus.