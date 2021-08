Dietikon (ZH) : «Je suis harcelée par la personne qui était censée me protéger»

Une jeune femme a appelé la police à cause d’un harcèlement sexuel. Un mois plus tard, elle a reçu des messages privés et un selfie de la part de l’un des agents.

1 / 4 Une jeune femme a reçu plusieurs messages via WhatsApp d'un officier de police qui a sauvegardé son numéro après avoir été appelé lors d’un cas de harcèlement sexuel. Photo privée Le policier a envoyé une photo de lui en uniforme à la jeune femme. Photo privée Le policier voulait envoyer une photo privée à une connaissance mais ce serait trompé de destinataire, selon Ulrich Pfister, commandant à la police municipale de Schlieren/Urdorf (ZH). Police de Zürich

Il y a environ un mois, une jeune femme a été harcelée sexuellement dans une piscine à Dietikon (ZH) et elle a fini par alerter les forces de l’ordre. Mais, récemment, un des agents qui est intervenu dans cette affaire a envoyé plusieurs messages privés et un selfie à la jeune femme. Elle a dénoncé ces faits qui, selon la police, sont le fruit d’une erreur, rapporte «20 Minuten».

J’ai appelé la police parce que j’étais harcelée sexuellement et, finalement, je suis à nouveau harcelée par la personne qui était censée me protéger

D’un harcèlement à un autre

Lorsque la jeune Zurichoise a appelé la police, il y a environ un mois, elle souhaitait signaler le harcèlement qu’elle et son amie subissaient dans une piscine de Dietikon: «L’homme a fait des commentaires désagréables sur nos corps, nous a insultées et a continué, malgré des demandes claires de nous laisser tranquilles.» Comme le harceleur devenait de plus en plus agressif, elle a fini par appeler les forces de l’ordre. Dix minutes plus tard, l’homme s’est enfui à la vue de la voiture de police. Les policiers n’ont pas poursuivi le fuyard mais ont calmé les jeunes femmes et ont pris leurs coordonnées personnelles. L’affaire aurait donc dû s’arrêter là.

«J’ai eu votre numéro à cause du porc de Dietikon»

La Zurichoise raconte que les deux agents se sont comportés de manière très amicale et professionnelle et qu’elle a été d’autant plus étonnée par la suite des évènements. Comme on peut le voir dans les extraits WhatsApp que la jeune femme a dévoilés, l’agent a envoyé un premier message à la jeune femme. Lorsque cette dernière s’en est étonnée, il s’est excusé: «Oh désolé, ce n’était pas pour vous», a-t-il déclaré. Mais une minute plus tard, celui-ci envoyait une photo de lui en uniforme en commentant: «J’ai eu votre numéro à cause du porc de Dietikon.»

«Le fait que ce policier a abusé de sa position pour faire une telle chose me répugne»

La Zurichoise peine à croire qu’il s’agissait d’une erreur: «Le fait que ce policier a abusé de sa position pour faire une telle chose me répugne. Les données personnelles ne devraient pas être utilisées de manière abusive pour séduire quelqu’un, encore moins par la police.» Et la jeune femme d’ajouter: «J’ai appelé la police parce que j’étais harcelée sexuellement et, finalement, je suis à nouveau harcelée par la personne qui était censée me protéger.» Pour autant, cette dernière n’a pas désiré porté plainte, préférant ne plus rien avoir affaire avec les forces de l’ordre.

Contacté, une membre du Service téléphonique d’urgence pour les femmes a réagi à cette situation: « Ce n'est pas correct. En outre, il est interdit d'utiliser les contacts établis dans un contexte professionnel pour des intérêts privés.» Cela s'applique d’ailleurs aussi bien à elle, en sa qualité d’assistante sociale dans le cadre du conseil aux victimes, qu’à un agent dans sa fonction de policier.

Un enchaînement de circonstances malheureuses

Ulrich Pfister, Commandant à la police municipale de Schlieren/Urdorf (ZH) a expliqué qu’il s’agissait d’un «enchaînement de circonstances malheureuses». «Dans le cas présent, les données téléphoniques n'étaient pas seulement stockées dans les bases de données de la police, mais aussi sur le téléphone portable professionnel du policier.» Cela ce serait produit avec le consentement de la jeune femme et il s’agit d’une procédure courante dans les cas où l'auteur des faits prend la fuite et où une poursuite est immédiatement lancée.

Par la suite, le policier aurait voulu envoyer un message à une connaissance avec son téléphone privé. «Malheureusement, il a mélangé ses deux portables, qu'il portait en même temps, et comme le nom de son amie commence commence par les mêmes quatre lettres que le nom de la jeune femme en question, le WhatsApp a été envoyé à la mauvaise destinataire par erreur. Lorsque cette dernière lui a demandé qui il était, l'agent a réalisé son erreur et s'est excusé». Le policier aurait ensuite envoyé un selfie afin que la jeune femme puisse voir qu’il était réellement un agent des forces de l’ordre.

Aucunes conséquences pour le policier

Ulrich Pfister ajoute que les déclarations du policier et l’historique de ces messages avaient été vérifiés et correspondaient à sa version des faits: «Il n’avait pas l’intention de contacter la source, ni de lui envoyer un WhatsApp ou de la harceler.» Le cas sera analysé plus en détail à l’interne afin de faire en sorte que de telles erreurs ne puissent pas se répéter. «Pour le policier en question, qui est connu comme une personne sérieuse, responsable et dévouée, l'affaire n'aura aucune conséquence avec les informations actuellement disponibles», conclut le Commandant.

Abus de pouvoir ou violation de la protection des données? «L'existence d'un comportement criminel dans un tel cas dépend de la question de savoir si le contact a été établi via un téléphone portable privé ou non», explique l'avocat Fabian Teichmann de Teichmann International (Suisse) AG. «Rien n'empêche de prendre contact via un téléphone portable professionnel pour autant que cela concerne des questions officielles.» En revanche, si le policier avait utilisé son téléphone portable privé pour contacter le plaignant dans une affaire privée, il faudrait examiner si le stockage et l'utilisation des données privées constituent un abus d'autorité. L'aspect de la protection des données devrait également être examiné si le numéro avait été stocké sur le téléphone portable sans le consentement du plaignant: «Un tel comportement pourrait être qualifié de violation de la loi sur la protection des informations et des données du canton de Zurich.» Si un policier enregistre le numéro de téléphone portable d'une plaignante sur son téléphone portable privé et la contacte, on pourrait dire qu'il a obtenu un avantage, explique Fabian Teichmann. «S'il y a un comportement criminel, une sanction serait possible. L'abus de fonction serait passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans ou d'une amende.» La possibilité de résiliation du contrat de travail ne dépendrait pas de la conduite criminelle, mais serait une conséquence du droit du travail, poursuit l’homme de loi. «Il faudrait toutefois préciser s'il s’agit d'une action ponctuelle ou s'il y avait déjà eu d'autres fautes.»