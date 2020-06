il y a 1h

Louane

«Je suis heureuse, c’est trop beau»

La chanteuse et comédienne Louane a parlé pour la première fois de son rôle de mère, sur les réseaux sociaux.

de Ludovic Jaccard

1 / 7 La chanteuse et comédienne de 23 ans y a dévoilé la première photo de sa fille, Esmée, le 31 mars 2020. L’artiste partage désormais ses clichés personnels où on la voit passer des moments complices avec ses proches. DR Moment gourmand avec ses copines… DR

Louane Emera est aux anges depuis l’arrivée de la petite Esmée dans sa vie, à qui elle a donné naissance fin mars 2020. Souhaitant partager son bonheur avec ses fans, la chanteuse et comédienne a ouvert au public son compte Instagram privé, jusqu’alors réservé à sa famille et ses amis. Parmi les clichés publiés, où on la voit avec son compagnon et père de sa fille, le musicien Florian Rossi, ou avec ses amis, Louane a publié la toute première photo d’Esmée, dévoilant uniquement ses petites mains.

Alors qu’elle avait été discrète durant toute sa grossesse, la Française de 23 ans s’est confiée sur sa nouvelle vie de maman dans un Live Instagram, mardi 9 juin 2020. Elle a d’abord annoncé à ses abonnés qu’elle avait vécu la quarantaine «dans une bulle avec l’arrivée de sa fille» et qu’elle n’avait pas été touchée par le Covid-19. «Je n’aurais pas pu vivre le confinement d’une plus belle façon parce que j’ai eu bien le temps de m’occuper d’elle. Et de ne faire que ça d’ailleurs. Honnêtement, c’était vraiment magique», a-t-elle expliqué.

Louane, qui a perdu ses deux parents, nage désormais en plein bonheur. «Ma famille va très bien. J’en suis très fière, s’est-elle réjouie. Je suis très heureuse comme toutes les jeunes mamans, en tout cas je l’espère, de vivre tout ce que je vis en ce moment. C’est trop beau!» Elle en a profité pour remercier ses admirateurs pour leurs félicitations et leurs messages bienveillants à l’égard de sa progéniture.