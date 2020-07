Amandine

«Je suis hypercontente de revenir»

La chanteuse vaudoise Amandine sort un nouvel EP qu’elle présentera en live vendredi 10 juillet 2020, à Lausanne. Elle a hâte de revoir son public.

Demi-finaliste dans «The Voice» en 2016, Amandine Rapin a fait du chemin depuis son passage remarqué dans l’émission de TF1. Après avoir sorti un premier EP, la pétillante Vaudoise s’est produite sur scène pendant deux ans. Cependant, il n’est pas toujours facile de ne vivre que de sa passion. «Je me suis dit qu’il fallait quand même que je finisse mes études. J’ai donc fait un master en pédagogie pour avoir mon titre complet d’enseignante en musique, mon parachute de secours», confie Amandine. Selon elle, il est important pour un artiste qui veut se lancer d’avoir un plan B. «À tous les jeunes qui me demandent comment faire pour ne vivre que de la musique, je leur dis toujours: «D’abord fais ton apprentissage ou ta maturité et ensuite on discute.» Parce que la Suisse est un petit pays où les débouchés ne sont pas incroyables. Il est donc important d’avoir une issue de secours. Mon métier de prof est mon gagne-pain et c’est ce qui me permet de faire de la musique», explique-t-elle.