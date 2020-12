«Je suis inquiet pour moi et pour le football en général. J’ai 66 ans et la dernière chose dont j’ai envie est d’attraper le Covid-19», a par exemple insisté Sam Allardyce, mardi soir après la défaite de West Bromwich Albion face à Leeds (0-5). Quelques minutes plus tôt, «Big Sam» avait tendu un poing serré à son homologue Marcelo Bielsa, lequel lui avait empoigné la main sans retenue. Une séquence qui résumait bien le doute et le décalage qui règnent parmi les acteurs de la «PL» face à l’évolution de la situation sanitaire.

«Quand on voit l’évolution des cas, il faut placer la santé de chacun au premier plan, a continué l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Angleterre. On peut se faire tester autant qu’on veut, on peut porter nos masques le mieux possible et se désinfecter les mains tout le temps, le virus continue de se propager dans le pays comme dans nos équipes. Face à cela, une pause («circuit breaker») me semble être la bonne solution. Arrêtons-nous et on terminera la saison un peu plus tard.»