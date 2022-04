Français d’Amérique du Nord : «Je suis intéressée de savoir quel guignol je vais avoir à la tête du pays»

Au Canada et aux Etats-Unis, les expatriés français de longue date se rendent aux urnes pour le premier tour de l’élection présidentielle samedi, dans un geste qui les rapproche du pays natal.

«Guignol»

File d’attente à Montréal

A Montréal, où des milliers de personnes se sont pressées à 8h, dès l’ouverture des bureaux de vote, Esther Sei, 26 ans, raconte avoir «pris le temps de lire tous les programmes, de regarder des émissions et notamment celle d’HugoDécrypte pour se décider». Plus de 67’000 Français sont inscrits dans la métropole francophone, 10’000 de plus que pour la dernière présidentielle. «C’est important de venir pour voter même en étant expatrié, on ne peut pas rater ça. Et puis cela nous relie à la France», assure Francois-Xavier Ledieu, 40 ans, ingénieur dans l’aéronautique, derrière un masque en tissu.