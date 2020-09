France : Au procès Charlie, le principal accusé se dit «innocent»

Accusé de «complicité» dans les attentats de janvier 2015, Ali Riza Polat a déclaré être innocent et vouloir «se défendre et s’expliquer» au troisième jour du procès qui se tient à Paris.

Ali Riza Polat, accusé de «complicité» des crimes terroristes des frères Kouachi et d’Amédy Coulibaly, s’est dit vendredi «innocent» et s’en est pris aux «balances mythomanes», au troisième jour du procès à Paris des attentats de janvier 2015.

«Je suis là à cause de certaines personnes, des balances mythomanes qui ont raconté n’importe quoi. (…) Ils balancent mais ils mentent», s’est énervé Ali Riza Polat, crâne rasé et masque blanc lui barrant le visage. Mais ces «balances», il refusera d’en donner le nom aux parties civiles qui cherchent à comprendre, les sommant de «patienter». «C’est pas encore l’interrogatoire sur les faits, non?», fanfaronne Polat.

«Pas les vrais complices»

Souçonné par les juges antiterroristes d’avoir eu un rôle central dans les préparatifs des attentats, et d’avoir joué le rôle de «bras droit» d’Amédy Coulibaly et d’avoir joué un rôle central dans les préparatifs des attaques contre l’Hyper Cacher (quatre morts) et contre une policière de Montrouge (sud de Paris), mais aussi celle de l’hebdomadaire Charlie Hebdo (12 morts), commise par les frères Saïd et Chérif Kouachi.