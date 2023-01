Grève générale en France: reportage à Paris

Alors que la mobilisation concernait l’entier de l’Hexagone, où plusieurs villes ont connu des heurts et débordements, le cortège parisien, annoncé pour 14h, a mis plus de temps à se mettre en route.

Et si certains, aux environs de 15h, grimpaient sur la statue de la République, d’autres s’époumonaient en chantant du Daniel Balavoine revisité en s’adressant à Emmanuel Macron: «C’est pour ça que tu es président, pour de l’argent. 64 ans, ça me fait trop peur, ma retraite faut pas qu’elle s’en aille. Si vous touchez au fruit de mon travail, il faudrait pas qu’elle s’en aille.»

Lutter contre une «précarité grandissante»

«Je suis là pour des questions de survie. On m’envoie déjà au casse-pipe tous les jours, je peux pas me permettre des années de plus alors que je survis à peine», explique, de son côté, Philippe, 52 ans.

À proximité, des jeunes, tranche d’âge largement représentée dans la foule, ont hurlé qu’ils se sentaient «toujours invisibilisés, écrasés. Aujourd’hui, on ne laissera pas le gouvernement faire comme si on n’était pas là.»

Contestations de toutes parts

Il faut dire que l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) demande le retrait complet de la réforme. L’organisation estime qu’il s’agit «d’une peine et d’une précarité à perpétuité». Selon sa présidente, Imane Ouelhadj, «dans les faits, le décalage de la retraite à 64 ans sera à 67 ans pour nous, considérant que l’âge moyen d’entrée dans la vie active de cette tranche de la population en France est de 27 ans et qu’Emmanuel Macron demande 43 ans de cotisation».

Un désamour pour le président

La plupart des chants et des manifestants ont tous présenté un point en commun: un vif sentiment d’hostilité envers Emmanuel Macron et son gouvernement, à l’origine de la réforme. Et le fossé s’est d’autant plus creusé que le président français se trouvait en déplacement en Espagne en ce jour de mobilisation.