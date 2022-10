Bromance Berlusconi-Poutine : «Je suis le premier de ses cinq vrais amis»

Silvio Berlusconi s’est félicité d’avoir «renoué» avec Vladimir Poutine. Ils se sont échangé des «très gentilles lettres» et des «bouteilles de vodka ou de vin». Les critiques fusent en Italie.

Silvio Berlusconi s’est attiré une volée de bois vert, mercredi, en Italie, après avoir dit «renouer» le lien avec Vladimir Poutine, qui lui a envoyé de la vodka pour son anniversaire et avec qui il a échangé de «gentilles lettres». «Berlusconi en roue libre», «Berlusconi sans frein», et même, pour «La Repubblica», «Giorgia Meloni otage des pro-Russes»: la presse italienne se faisait, mercredi, un large écho des confidences faites, cette semaine, par le milliardaire à des députés de son parti, Forza Italia.

Ces propos ont fuité mardi soir et son entourage a d’abord démenti, mais un enregistrement audio a ensuite été diffusé, provoquant la stupéfaction de Giorgia Meloni, future Première ministre qui s’emploie à former un gouvernement avec ses alliés de coalition, Forza Italia, de Silvio Berlusconi, et la Ligue, de Matteo Salvini.