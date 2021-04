Sur dimanche

Sur son tournoi

«Franchement, on n’avait plus aucune chance de se qualifier pour les play-offs. Et puis, on l’a fait, on n’a rien lâché. C’est notre force collective qui a pris le dessus. Personnellement, j’ai galéré. J’ai sans doute disputé le moins bon tournoi final de ma carrière, mais l’esprit d’équipe m’a aidé à me reprendre.»

Sur la médaille

«Dimanche matin, lorsqu’on a appris qu’on allait pouvoir jouer et qu’on avait potentiellement trois matches à disputer, j’étais à plat. Alors, je me suis levé et je me suis dit: on y va et on finit ce truc. L’enjeu et le défi m’ont reboosté. Cette médaille de bronze, c’est une formidable récompense, une immense fierté. Bien sûr, si on pouvait rejouer deux ou trois pierres du robin round, là où on a flanché, on pourrait se dire qu’il y avait mieux à faire. En fait, on a traversé des montagnes russes et on s’en sort plutôt bien!»