Jazz n'a plus le même niveau de vie qu’avant

Jazz : «Je suis loin de retrouver le même niveau de vie qu’avant»

Depuis que son compte Snapchat a été supprimé, l’influenceuse française voit ses revenus fondre comme neige au soleil.

Si Jazz a une vie aisée depuis qu’elle s’est installée avec sa petite famille à Dubaï, ses revenus sont désormais en chute en libre. La raison? Son compte Snapchat, qu’elle utilisait pour faire des placements de produits, a été récemment supprimé. «Cela serait lié à de la publicité pour le trading (ndlr: elle expliquait à ses abonnés comment vendre et acheter des devises étrangères sur le web). Mais dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas eu un simple rappel à l’ordre. Et 95% des influenceurs continuent de faire de la promotion pour ces activités, sans être inquiétés», a déploré la starlette de téléréalité au « Parisien ».

À cause de cette sanction, l’épouse de Laurent Correia ne gagne plus autant d’argent qu’auparavant. «Honnêtement, c’est une énorme partie en moins, a-t-elle confié. Je ne veux pas donner de chiffres précis, mais imaginez une personne qui gagnait 2000 euros et qui, soudainement, n’en gagne plus que 20… Nous avons la chance que notre maison soit payée, de ne pas avoir de crédit sur le dos. Je me suis rabattue sur Instagram, mais je suis très loin de retrouver le même niveau de vie.»