Andra Day a failli refuser le rôle

Je ne fume plus, même si je dois avouer qu’il m’est arrivé d’en griller une pour une séance photo s et le tournage d’un vidéoclip dernièrement. La cigarette m’avait aidée à obtenir le grain de voix de Billie Holiday et puis aussi à me calmer parce que je suis très speed, tout le contraire d’elle. Je n’ai jamais été portée sur l’alcool donc je n’ai pas eu de problème à arrêter de boire.