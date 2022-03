Aurélie Dotremont assume sa maigreur

Aurélie Dotremont : «Je suis maigre et je l’assume pleinement!»

L’ex-candidate de téléréalité Aurélie Dotremont a poussé un coup de gueule contre ceux qui critiquent son physique.

La coupe est pleine pour Aurélie Dotremont. Alors qu’elle a révélé souffrir de troubles alimentaires depuis des années, l’ex-candidate des «Anges» devenue influenceuse ne supporte plus les critiques d’internautes la disant trop maigre. Elle a donc poussé un coup de gueule sur Snapchat, mardi 15 mars 2022. «Mais sincèrement vous êtes des fous de dire de telles choses vraiment! Tout l’argent que je mets dans le caviar pour vomir, je suis morte. Je dois manger des tartines parce que je suis malade? Parce qu’on ne prend pas de poids, on dégoûte nos maris?» s’est énervée l’ex de Julien Bert, qui a sorti son autobiographie .

Et la Belge de 31 ans, dont la poitrine a été refaite, de faire une mise au point au sujet de son apparence: «Pardon, mais nous prenons toujours la défense et le parti des filles rondes, mais on ne parle pas assez des filles maigres ou minces ou qui n’arrivent pas à grossir, s’est-elle insurgée. Il est grand temps de vous occuper de vos gros culs et de me lâcher sur mon poids! Je suis maigre et je l’assume pleinement!» Voilà qui est dit.