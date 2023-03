Lucas Vuilleumier«Je suis moi et c’est déjà pas mal de boulot»

Parce que c’est le sujet le plus drôle. C’est difficile de composer avec cette chose-là. Certains personnages sont assez ok avec la question, d’autres un peu moins. Mais ce n’est pas un spectacle sur l’intolérance. C’est plutôt un spectacle sur un environnement familial qui doit composer avec ce coming out. Ce sont des ajustements et ils sont très drôles à montrer.