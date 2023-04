Football américain: Damar Hamlin de retour après son arrêt cardiaque

«Ce que j’ai vécu a changé ma vie, mais ce n’est pas la fin de mon histoire, j’ai bien l’intention de rejouer en NFL, a déclaré Hamlin, à l’issue de sa première séance d’entraînement, depuis plus de trois mois. Toute ma vie, j’ai déjoué les pronostics et j’ai bien l’intention de continuer», a insisté le «safety», un poste dans la formation défensive des Bills.

Choc terrible

Après être resté plusieurs jours dans un état critique, il avait repris connaissance et quitté l’hôpital le 11 janvier. «Il est de retour avec un bel état d’esprit et il a envie de faire son retour» en compétition, a expliqué le manageur général des Bills Brandon Beane.

«Il a consulté un dernier spécialiste, vendredi, et tous les spécialistes qu’il a vus l’ont autorisé à reprendre l’entraînement, comme tout autre joueur de retour de blessure», a précisé le dirigeant.

«Je suis mort en direct à la TV devant la planète entière (…) Mais être en vie est le plus grand des cadeaux, a-t-il reconnu. J’aime ce sport, je veux me prouver à moi et à personne d’autre que je peux revenir. Je veux prouver qu’on peut choisir d’avoir peur ou qu’on peut continuer» à faire ce qu’on aime, a martelé Hamlin.