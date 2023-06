Cypriane Gardin doit se camoufler pour passer inaperçue

Cypriane Gardin n’aurait jamais pensé connaître une notoriété aussi fulgurante en décrochant un rôle dans «HPI». Depuis 2021, l’actrice de 23 ans incarne Théa, un des trois enfants de l’héroïne de la série, Morgane Alvaro, jouée par Audrey Fleurot. Il faut dire que le feuilleton policier, dont la saison 3 est actuellement diffusée sur TF1, bat des records d’audience et aura bientôt une version américaine. «Au début, ce succès était fou, bizarre, et je n’avais pas capté la notoriété que ça m’apporterait. On me reconnaît dans la rue, et je suis obligée de me camoufler pour passer inaperçue. Dans les conversations avec mes proches, il y a plein de questions sur «HPI». On me demande des anecdotes de tournage», confie la jeune femme au «Parisien».