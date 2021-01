Nouvelle tête à Washington : «Je suis officiellement amoureuse d’Ella Emhoff»

La belle-fille de Kamala Harris n’est pas passée inaperçue lors de l’investiture de Joe Biden, le 20 janvier. Militante et artiste, la jeune femme de 21 ans semble avoir déjà conquis son public.

Ceci grâce à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, qui a particulièrement amusé les internautes: on y voit la jeune femme entreprendre une «chorégraphie des sourcils» derrière ses lunettes rondes, aux côtés de Barack Obama, lors de l'arrivée de l’ex-vice président, Mike Pence.

La tenue de la jeune femme, un manteau à motifs pied de poule signé Miu Miu, a également été remarquée. Étudiante en design textile à la Parsons School of Design de New York et influenceuse mode, Ella Emhoff avait récemment confié vouloir élaborer sa tenue elle-même.