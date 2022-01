Omarion en a marre d'être confondu avec Omicron

Confusion de noms : «Je suis Omarion l’artiste et pas le variant!»

Le chanteur américain de R’n’B a mis les choses au clair avec humour: il faut cesser de le confondre avec Omicron, variant du coronavirus.

«Salut c’est Omarion. Je suis un artiste, pas un variant. Alors, s’il vous plaît, soyez informés. Si vous me croisez dans la rue, vous ne devez pas vous mettre en quarantaine et vous n’avez pas non plus besoin d’avoir un résultat de test négatif pour écouter et danser sur ma musique», a blagué l’Américain de 37 ans. Dans une deuxième vidéo, il a insisté: «Je suis Omarion, le showman, pas le variant, okay?» Dans une troisième, il a rappelé qu’il y avait «beaucoup de confusion» à son sujet sur internet: «Alors, mes avocats m’ont conseillé de vous lire une lettre qui dit: «Salut, ici Omarion, le musicien et l’artiste, et pas un variant très virulent.» Je reçois beaucoup de messages. Ne soyez pas irrespectueux. Je vous souhaite une bonne année pleine de santé.» Si avec tout ça, ce n’est pas encore clair…