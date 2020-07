Johnny Depp

«Je suis passé de Cendrillon à Quasimodo en 0,6 seconde»

L’acteur américain affirme que son ex-épouse Amber Heard, 34 ans, a méticuleusement monté un dossier contre lui afin de faire avancer sa carrière à ses dépens.

Le héros de la saga «Pirate des Caraïbes» poursuit en diffamation devant la Haute Cour de Londres le tabloïd The Sun et sa société éditrice NGN, auxquels il reproche d'avoir, dans un article paru en avril 2018, repris comme étant un fait avéré des allégations selon lesquelles il avait frappé son ex-femme, ce qu'il dément.

Accusations réfutées

Bouteille de champagne et excréments dans le lit

Il a démenti un autre incident au cours duquel il aurait lancé un téléphone au visage d'Amber Heard, en mai 2016. «Elle criait +arrête de me frapper, Johnny !» et quand les gardes de sécurité sont arrivés, «elle criait toujours et j'étais à six mètres de là à côté du frigo».