Joel Courtney

«Je suis plus mature que mon personnage»

L’acteur américain Joel Courtney ne pourrait pas mener la même vie que Lee, qu’il campe dans les films «Kissing Both».

Sur Netflix, «Kissing Both2» est l’un des plus gros succès d’audience de cet été. Le Californien Joel Courtney, 24 ans, y incarne un ado partagé entre la fille qu’il aime et sa meilleure amie.

Non. Je suis bien plus mature que mon personnage, qui réagit souvent comme un gamin dans «Kissing Both».

Beaucoup de gens se sont ennuyés en restant enfermés chez eux. Pour nous, ça a presque été une bénédiction de ne pas avoir de tournage ou de voyage de promo pour notre job. La famille de Mia (ndlr: Mia Scholink, une influenceuse beauté) vit dans l’Arizona et je me suis installé là-bas avec eux pour rester avec Mia. Nous avons passé des heures à préparer notre mariage.

Avec le confinement, je me suis découvert une passion pour la photographie. J’ai acheté deux appareils photos pour apprendre les bases des prises de vues ou des portraits. Je ne sais pas si cela débouchera sur quelque chose de professionnel un jour ou si je vais m’intéresser à la mise en scène en passant derrière l’objectif mais tout ce côté technique du show-biz m’intéresse de plus en plus alors que je n’aurais pas pensé une seconde à faire autre chose que l’acteur avant que tout s’arrête à cause du virus.