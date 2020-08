Robert Pattinson «Je suis plus que prêt pour Batman»

Robert Pattinson enchaîne les rôles au cinéma. Il a hâte de se montrer au public dans la peau de l’homme chauve-souris.

Christopher Nolan (ndlr: le réalisateur) refuse que l’on raconte le film, alors je vous dirais que c’est un thriller d’espionnage. J’incarne Neil, un gars extrêmement complexe et je me suis littéralement laissé porter par les dialogues. J’ai passé des semaines à essayer de comprendre Neil tellement l’univers de «Tenet» est compliqué. Finalement, je me suis dit que Neil adorait vivre dans le chaos et tout a été plus simple à incarner.