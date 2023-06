Catastrophe ferroviaire en Inde: «Je suis prêt à accepter mon destin, je suis obligé d’aller travailler»

La ligne du Coromandal Express, l’un des trois trains impliqués dans la pire catastrophe ferroviaire de ces dernières décennies en Inde, a repris du service mercredi, six jours après la collision qui a fait 288 morts , selon un nouveau bilan officiel.

«Quatre de mes amis étaient à bord»

Comme à l’accoutumée, de longues files d’attente de voyageurs serpentaient devant les compartiments de sièges non réservés. «Quatre de mes amis qui étaient à bord du malheureux train ont disparu depuis l’accident de vendredi», déclare à l’AFP Samaresh Mondal, un travailleur migrant de 30 ans avant de monter dans le train. «Je suis prêt à accepter mon destin», ajoute-t-il, «je suis obligé d’aller à Madras pour gagner ma vie et celle de ma famille.»

Bilan revu à la hausse

Le trafic ferroviaire avait repris dès dimanche en fin de journée sur le site de la collision de trains survenue vendredi mais la ligne du Coromandal Express est restée fermée jusqu’à mercredi après-midi. Tard mardi soir, le secrétaire en chef de l’Etat de l’Odisha, Pradeep Jena, a annoncé un bilan officiel révisé de 275 à 288 morts, après un décompte établi dans les hôpitaux et les morgues. Pradeep Jena a précisé que 83 corps n’avaient toujours pas été identifiés. Au moins 1175 personnes ont été blessées, beaucoup sont dans un état critique et encore hospitalisées. Une équipe de six membres du Bureau central d’investigation (CBI) s’est rendue mardi sur le site de la collision.