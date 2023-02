Shawn Mendes est prêt à écrire de nouvelles chansons

Shawn Mendes : «Je suis prêt à écrire de nouvelles chansons»

Après une période difficile durant laquelle il a annulé sa tournée mondiale et s’est rasé la tête, Shawn Mendes va mieux et le fait savoir.

Shawn Mendes a appris à fixer des limites et à se concentrer sur sa santé mentale. IMAGO/Cover-Images

Le 9 juillet 2022, Shawn Mendes avait pris la décision de mettre un terme au «Wonder: The World Tour», commencé deux semaines plus tôt. À l’époque, le chanteur canadien avait confié avoir atteint le point de rupture et avoir besoin de prendre soin de sa santé mentale. Sept mois plus tard, Shawn a fait le point pour «WJS Magazine».

La période n’a pas été facile pour l’ex-compagnon de Camila Cabello. «J’ai passé beaucoup de temps en thérapie à essayer de comprendre ce que je ressentais et pourquoi je me sentais comme ça, a-t-il confié. Ensuite, j’ai travaillé pour trouver comment aller mieux en m’appuyant aussi un peu sur les personnes qui m’entourent.» Bien que ça a été compliqué, Shawn ne regrette pas son choix une seule seconde. «Je crois que ces derniers mois ont été le processus de guérison le plus révélateur, le plus beau et qui m’a fait le plus grandir de toute ma vie», a ajouté le chanteur de 24 ans, qui s’était rasé la tête.

L’artiste a surtout compris qu’il devait se fixer des limites et en fixer à celles et ceux qui l’entourent, et que ça ne faisait pas de lui une mauvaise personne, au contraire. «C’est dur, c’est inconfortable et ça peut mettre les autres mal à l’aise, mais en fin de compte c’est quelque chose d’utile à faire dans chaque relation. Ça a véritablement changé ma vie», a-t-il précisé. Au point qu’il se sent aujourd’hui apte à reprendre le travail: «Oui, je suis prêt à écrire de nouvelles chansons, ce qui est stimulant.»

Besoin d’aide? Parlez et faites-vous aider, 24/7. La Main Tendue (adultes, 24/7): 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7): 147

Police: 117

Urgences médicales: 144