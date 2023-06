Reddit accusé comme Twitter de tuer les apps tierces

Reddit suit les traces de Twitter. Le site web communautaire s’apprête à tuer les apps tierces qui permettent d’accéder à ses contenus. La faute aux changements apportés à son API (interface de programmation d’application) que les développeurs utilisent pour mettre à disposition des utilisateurs de leurs services les contenus de Reddit. L’augmentation de prix annoncée devait être «raisonnable et basée sur la réalité». Mais d’après des détails partagés par Christian Selig, développeur d’Apollo, l’un des clients (logiciel) Reddit les plus populaires, cela ne restera pas dans la limite de l’acceptable.

20 millions de dollars par année

«Je suis profondément déçu par ce prix», a-t-il écrit sur Reddit , en indiquant que le forum de discussions va exiger 12’000 dollars pour 50 millions de requêtes sur l’API. Même si cela reste moins cher que les 42’000 dollars facturés par Twitter pour 50 millions de requêtes, le tarif est trop élevé. À titre de comparaison, Christian Selig dit payer seulement 166 dollars à Imgur, un site similaire à Reddit en termes d’utilisateurs et de contenus, pour la même quantité de requêtes, à savoir 50 millions. Apollo générant quelque 7 milliards de requêtes par mois, pour pouvoir fonctionner, le développeur devrait débourser environ 1,7 million de dollars par mois, soit plus de 20 millions de dollars par année.

«Même si je ne gardais que les utilisateurs abonnés, l’utilisateur moyen d’Apollo utilise 344 requêtes par jour, ce qui coûterait 2.50 dollars par mois, soit plus du double de ce que coûte actuellement l’abonnement, et je serais donc dans le rouge tous les mois», déplore-t-il. Celui-ci souligne que Reddit a fait preuve de communication et de courtoisie lors de discussions sur le prix, mais que la plateforme s’est montrée inflexible et qu’elle appliquera le tarif annoncé. «Cela va demander un peu de réflexion», ajoute le développeur qui, pessimiste, dit ne pas posséder une telle somme d’argent. Comme d’autres apps tierces consacrées à Reddit et Twitter, son service risque donc de disparaître.