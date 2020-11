Marina Kaye«Je suis quelqu’un de très tourmenté»

La chanteuse avait remporté «La France a un incroyable talent» en 2011. Y. Orhan

Marina Kaye a du nez. La Marseillaise de 22 ans est partie enregistrer son troisième album à Londres avec un duo de songwriters (David Stewart et Jessica Agombar) en pleine ascension (il a signé depuis le carton planétaire « Dynamite » de BTS). Diablement efficace, «Twisted» séduit avec sa pop mélancolique teintée d’électro et de r’n’b et la voix magnétique de la chanteuse.

Vous avez changé de label. Pourquoi?

Parce que Capitol Records était devenu essentiellement un label de rap. Ses équipes n’étaient pas taillées pour travailler avec une chanteuse comme moi. Et puis j’ai eu envie de me donner la possibilité de faire comme pour mon premier disque, c’est-à-dire d’écrire un album tranquillement et ensuite de chercher un label.

Comment avez-vous recruté les songwriters avec qui vous avez écrit vos nouvelles chansons?

Je suis d’abord partie à Los Angeles où j’ai rencontré plusieurs équipes. Ces premières sessions ont été des fiascos. Et puis un éditeur chez Sony m’a parlé de David Stewart et organisé un rendez-vous avec lui à Londres. On était vraiment sur la même longueur d’onde et une semaine plus tard, j’ai commencé à bosser avec lui et Jessica Agombar. On a réalisé 90% de l’album les trois ensemble.

Qu’évoque pour vous le titre «Questions», un moment fort de l’album?

Un état d’esprit assez récurrent chez moi. J’ai un esprit qui tourne à plein régime et je me pose énormément de questions. Je suis quelqu’un de très tourmenté. J’ai beaucoup de mal à être dans l’instant présent, à apprécier ce que j’ai sur le moment. Je remets régulièrement ma vie entière en question.

«Twisted» est une chanson inspirée par une visite chez le psy qui s’est mal passée…

Ni bien ni mal, c’était juste stérile. Je voyais vraiment que ça ne servait à rien et qu’il était payé pour être là. Je me suis dit que je ne referais plus jamais ce genre d’expérience. Je sais qu’il ne faut pas condamner tout le monde pour une pomme pourrie mais là, franchement… Il m’a fait me sentir bête de ressentir ce que je ressentais, ce que je trouve assez incroyable.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur votre victoire, à 13 ans, dans «La France a un incroyable talent» sur M6?

Je ne peux pas cracher dessus parce que ça m’a fait grandir plus vite et découvrir ce que je voulais et ne voulais pas. C’est une expérience que j’ai réussi à mener à bien à l’époque, mais je ne laisserais pas mon propre enfant faire ça. Un gosse n’est pas construit pour toute cette pression, ce jugement. Donc expérience globalement positive pour moi qui avais les reins solides, mais il ne faut pas envoyer un enfant trop sensible là-bas.