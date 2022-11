Marie Fontannaz est reconnaissante d'être actrice

Dans la peau de Maude, maman célibataire au look un peu rock, Marie Fontannaz crève l’écran dans «Colombine», à voir dès le 9 novembre 2022 au cinéma. Il faut dire que dans ce film fantastique familial, la Fribourgeoise de 33 ans a partagé une grande complicité avec la jeune Eléa Dupuis. L’ado y incarne sa fille, Colombine, qui recherche son papa qu’elle n’a jamais connu. «C’était plein d’amour, ce qui aide aussi pour les scènes plus difficiles à tourner où on est en conflit. On a beaucoup ri. C’est quelqu’un de très doux, de pétillant, joyeux. C’est une petite crapule quoi! (rire)», confie l’actrice au sujet de la Vaudoise de 15 ans. Le tournage était aussi un défi en soi puisqu’il s’est passé en grande partie durant la Fête des vignerons, en 2019, à Vevey. «C’était magnifique, mais c’était un challenge énorme de ramener une équipe de réalisation au sein d’un spectacle qui se joue en live avec des milliers de figurants devant des milliers de spectateurs, sans que ça ne gêne le show», se souvient la comédienne. Le personnage de Marie lui aurait-il donné l’envie de devenir mère dans la réalité? «Je n’ai pas ce besoin maintenant parce que j’ai trop de projets à faire. Je suis en couple, on aime énormément notre dynamique à deux et on a envie d’en profiter au maximum», explique celle qui a déjà trois nièces qu’elle adore.