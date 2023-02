Neuchâtel: «Je suis Russe, contre la guerre et contre la politique de Poutine»

Mariée à un Suisse, Irina est présente près de la Fontaine de la Justice pour témoigner de son empathie envers le peuple opprimé et pour dénoncer la politique et les agissements du président russe. «Cette guerre est un gros malheur pour l’Ukraine et pour les Russes. Nos jeunes meurent pour satisfaire les ambitions de Poutine», regrette-t-elle.

«Aujourd’hui, c’est nous les fascistes!»

Après avoir rappelé que l’opposition est sévèrement réprimée dans son pays, la Russe exprime son désarroi sur un changement de prisme: «Cela me fait mal au coeur de voir ce à quoi mon pays est désormais associé. Nous étions fiers que nos grands-parents aient vaincu le fascisme lors de la deuxième guerre mondiale, mais aujourd’hui, c’est nous les fascistes! C’est notre gouvernement qui opère un génocide! On a honte que notre pays fasse ça à notre voisin!» se désole la quadragénaire.

Comme elle, d’autres Russes exilés en Suisse mettent leurs compétences au service des réfugiés ukrainiens. «Comme on parle russe, on sert régulièrement d’interprètes pour les personnes russophones. On aide aussi les nouveaux venus, selon nos moyens», dit-t-elle. Sa manière à elle et à ses compatriotes qui partagent son désaveu de la politique de Poutine de montrer leur opposition au régime russe, de manière constructive et utile.