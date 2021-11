Karin Keller-Sutter : «Je suis scandalisée: la Biélorussie produit des flux migratoires»

Interrogée au sujet de la crise migratoire entre la Pologne et la Biélorussie, la conseillère fédérale demande une aide humanitaire à la frontière orientale de l'UE. Toutefois, elle estime que l'Europe ne doit pas se laisser aller au chantage.

Depuis le début de la semaine, des milliers de migrants tentent de passer en masse la frontière entre la Biélorussie et la Pologne afin de rejoindre l’Europe. Alors que de nombreux pays accusent le président bélarusse Alexandre Loukachenko d’avoir «planifié et organisé» cet afflux de migrants, l’UE a annoncé jeudi de nouvelles sanctions à l’égard de Minsk.

Vendredi, «20 Minuten» a demandé l’avis de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, en charge du département de justice et police (DFJP), sur cette crise majeure. Cette dernière dénonce l’attitude de Loukachenko et se dit scandalisée.

Une tragédie humanitaire se déroule à la frontière biélorusse-polonaise. Que pensez-vous lorsque vous voyez ces photos de personnes gelées et malades?

Je suis très indignée. Surtout parce que je connais le contexte. Les personnes qui se tiennent actuellement à la frontière entre la Pologne et la Lituanie sont munies de visas délivrés par la Biélorussie. On peut supposer que le pays proteste contre les sanctions de l'UE. La Biélorussie tente de déstabiliser l'UE en «produisant» des flux migratoires. La Turquie a déjà tenté quelque chose de similaire.

Est-ce qu’il y aurait aussi des réfugiés d'Afghanistan, qui ont quitté le pays après la prise du pouvoir par les Talibans et qui se heurtent maintenant aux portes de l'Europe?

Non. Pour autant que je sache, ce sont surtout des Syriens et des Irakiens qui viennent par avion. Ils sont ensuite transportés par les autorités biélorusses jusqu'aux frontières lituanienne et polonaise. Lors de la réunion des ministres de la justice et des affaires intérieures qui s'est tenue en Slovénie en août, mon homologue lituanienne avait déjà diffusé des séquences filmées montrant comment les forces de sécurité biélorusses poussaient ces personnes dans l'espace Schengen. Aujourd'hui, la situation s'aggrave avec l’hiver.

Les personnes qui se massent à la frontière deviennent les pions d'un conflit de pouvoir et de politique. Que peut faire la Suisse pour aider ces personnes?

La résolution du conflit est en cours dans l'UE. Je pense que l'UE doit réagir très clairement. Une partie de la solution se trouve certainement en Russie, car la Biélorussie est protégée par Moscou. Il est hors de question de répartir ces personnes entre les États Schengen, car sinon le chantage aurait un effet. Il s'agit d'une migration illégale, ces personnes doivent être rapatriées.

Alors les gens se gèleraient à la frontière. Cela peut-il vraiment être la solution?

Non. L'aide humanitaire est nécessaire. Mais la Pologne a jusqu'à présent refusé tout soutien de la part des États de l'espace Schengen. Les migrants peuvent également demander l'asile en Biélorussie ou en Pologne.

Est-il possible d'accueillir ces personnes en Suisse au moyen de visas humanitaires?

Non. Deux conditions doivent être remplies pour obtenir un visa humanitaire: la personne doit être individuellement menacée dans sa vie et son intégrité physique et elle doit avoir un lien avec la Suisse. Je ne pense pas que ces conditions soient réunies.

Alexandre Loukachenko est souvent qualifié de «dernier dictateur d'Europe». L'avez-vous déjà rencontré?

Non.

De plus en plus de réfugiés arrivent à la frontière suisse, notamment en provenance d'Afghanistan. La Suisse se prépare-t-elle à une nouvelle vague de réfugiés?

Ceux qui arrivent aujourd'hui n'ont pas fui à la suite du renversement du pouvoir par les Talibans. Ils viennent principalement de Turquie, où des centaines de milliers d'Afghans séjournent. Leur destination est le plus souvent l'Allemagne ou la France. La Suisse est prête: nous avons optimisé la procédure d'asile, il y a des procédures rapides. Il existe également un plan d'urgence pour l'hébergement avec les cantons.

Y a-t-il assez de place dans les centres d'asile?

Nous avons déjà une situation très tendue. À cause du Covid-19, il y a des règles de distanciation et des salles de quarantaine sont nécessaires, il n'y a donc presque plus d'espace. C'est pourquoi nous avons loué des hébergements supplémentaires.

La vaccination est-elle également proposée dans les centres d'asile fédéraux?

Oui, la vaccination est proposée. Au départ, le taux de vaccination était très faible, mais il est maintenant d'environ 50 %. Cela veut dire qu’une partie des requérants d’asile refuse la vaccination.