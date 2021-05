Romain Grosjean : «Je suis si impatient à l’idée de remonter dans une Formule 1!»

Victime d’un terrible accident fin 2020, le pilote français va reprendre le volant d’une F1 fin juin à l’occasion d’un test privé pour Mercedes.

«Je suis si impatient à l’idée de remonter dans une voiture de F1! Ce sera une opportunité spéciale pour moi, conduire une Mercedes championne du monde sera une expérience unique», a déclaré Grosjean cité dans un communiqué de Mercedes. «Je suis très reconnaissant envers Mercedes et Toto» Wolff, directeur de l’écurie qui lui avait promis ce test, a continué Grosjean.

«Cela m’a remonté le moral»

«La première fois que j’ai entendu parler de la possibilité de piloter une Mercedes, c’était sur mon lit d’hôpital à Bahreïn, lorsque Toto a parlé aux médias et a lancé l’invitation. Lire cette nouvelle m’a énormément remonté le moral», a expliqué Grosjean.

Un tour d’honneur

Le 29 novembre dernier, lors du Grand Prix de Bahrein, Romain Grosjean avait réussi à s’extraire de sa monoplace en flammes et coupée en deux après avoir percuté les barrières de sécurité à plus de 190 km/h. Il n’avait souffert que de brûlures aux mains, d’une entorse à la cheville gauche et de contusions.