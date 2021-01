Rebel Wilson : «Je suis si triste de m’être infligée ça»

L’actrice australienne Rebel Wilson, qui a perdu 28 kilos en 2020, ne s’est pas aimée pendant vingt ans.

La star a atteint son objectif en mangeant plus sainement et en faisant du sport.

Si Rebel Wilson peut se féliciter d’avoir perdu 28 kilos en 2020, grâce à une alimentation équilibrée et des séances de sport, l’actrice de 40 ans réalise qu’elle a été très dure avec elle-même, durant ces dernières années. «Je ne me suis pas aimée comme j’aurais dû le faire, de 20 à 40 ans. Cela fait donc 20 années. Je suis si triste de m’être infligée ça», a confié l’Australienne dans l’émission «Straight Talking» sur Sky , animée par l’aventurier anglais Ant Middlelton.

La star, qui a toujours joué la bonne copine drôle et rondelette dans des comédies telles que «Pitch Perfect» ou «Célibataire, mode d’emploi», a aussi remarqué qu’elle n’avait pas été soutenue par tout le monde durant sa perte de poids: «Des gens me disaient que je n’étais plus la même, que je n’étais plus marrante.» Quand l’animateur a évoqué Matthew McConaughey qui avait été récompensé par ses pairs grâce à son rôle pour lequel il avait beaucoup maigri dans «Dallas Buyers Club», en 2014, la comédienne y a vu un sexisme évident. «Oui, ils disent: «Donnez lui un Oscar!» Mais quand une actrice fait la même chose, on se dit: «Comment ose-t-elle? Ou «Est-ce qu’elle essaie de trouver un mec?»