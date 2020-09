Viré à tort de la police«Je suis soulagé. L’incertitude était pesante»

Après 13 ans de bons et loyaux services au secteur des contrôles de l’aéroport de Zurich, G.W. a été licencié avec effet immédiat en 2019. La police cantonale zurichoise lui ont reproché sa collaboration en tant que co-scénariste au film «Mad Heidi». Les forces de l’ordre avaient en effet rejeté au préalable sa demande de pouvoir exercer une activité accessoire, souhaitant qu'il se distancie du film. Celui-ci mêle violence, scènes sanguinolentes et satire. Il se sert aussi de clichés nazis.

G.W., persuadé d’avoir été viré à tort, s’est battu devant la justice zurichoise et a obtenu gain de cause en mars de cette année. Les juges ont estimé que son licenciement est «clairement abusif». Or comme le canton a fait recours contre ce jugement, l’affaire a une nouvelle fois été traitée par le Tribunal fédéral. Et celui-ci a également tranché en faveur de G.W.