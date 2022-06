Sandra Bullock est vraiment épuisée

Sandra Bullock : «Je suis tellement épuisée»

L’actrice Sandra Bullock a confirmé qu’elle avait vraiment besoin de faire un break dans sa carrière.

Après avoir révélé en mars 2022 qu’elle allait faire une pause dans sa carrière, Sandra Bullock est revenue sur ce sujet dans «The Hollywood Reporter», afin de préciser les raisons de sa décision. «Je ne veux plus dépendre de l’emploi du temps de qui que ce soit d’autre que le mien, a-t-elle expliqué. Je suis tellement épuisée que je ne suis plus capable de prendre des décisions saines et intelligentes.»