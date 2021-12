Vaimalama Chaves se sent totalement perdue

Vaimalama Chaves : «Je suis totalement perdue»

En manque de projets professionnels, Miss France 2019 a publié un message inquiétant sur le web.

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, le moral de Vaimalama Chaves est au plus bas. Lundi 20 décembre 2021, Miss France 2019 a inquiété ses fans en leur racontant son coup de blues dans une story Instagram. «Ça t’est déjà arrivé de te sentir à côté de tes pompes? Genre, tu n’as plus d’objectif de vie, tu ne sais plus trop où aller ni quoi faire ou pourquoi tu te lèves le matin? Bah je suis en plein dedans», a-t-elle confié.