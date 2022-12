Laurie Peret est très épanouie dans ce qu'elle fait

Laurie Peret, 39 ans, a été chanteuse avant de se lancer dans l’humour. Thomas Caverne

À l’affiche du «Squad Comedy Night», le 31 décembre au Théâtre du Léman, à Genève, parmi d’autres humoristes tels que Paul Taylor, Alexandre Kominek, Nadim Kayne ou encore Djimo, Laurie Peret promet de grands éclats de rire aux spectateurs pour célébrer la nouvelle année. La veille, quatorze nouveaux comiques suisses romands viendront faire leurs débuts sur scène.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir humoriste?

Ce n’était pas une envie particulière. Ça m’est tombé dessus. Je viens de l’improvisation théâtrale. J’avais des prédispositions à l’humour mais je voulais être chanteuse. J’ai toujours eu le cul entre deux chaises. J’ai donc eu une carrière de chanteuse. J’ai joué dans la comédie musicale «Mozart, l’opéra rock», j’ai chanté dans des cabarets, dans des pièces. En même temps, j’étais comédienne et j’écrivais aussi des textes humoristiques pour des chaînes de télé et des agences de publicité. Un jour, j’ai passé un concours d’humour que j’ai remporté. Le premier prix était de faire la première partie d’un humoriste. Ensuite, j’ai fini par écrire un spectacle en quatre mois et on m’a produite. Un beau petit conte de fées!

On vous a découverte dans votre sketch musical «1, 2, 3», qui parle de votre accouchement. Un moyen pour vous de joindre le chant et l’humour?

Oui, complètement. Je ne nourris aucune frustration de chanteuse. Je suis très épanouie dans ce que je fais. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. La seule chose qui me manque, c’est l’esprit de troupe que j’ai connu quand je partais en tournée avec d’autres chanteurs. Pour le coup, je suis ravie du projet qu’on a à Genève pour fêter la nouvelle année.

Comment va se passer cette soirée du réveillon au Théâtre du Léman, à Genève?

Chaque comique présentera ses sketchs individuellement. Mais parfois il y a des conneries qui naissent dans la loge, qui forment la cohésion entre nous et qui vont se retranscrire dans le show. On n’est donc pas à l’abri de voir des duos sur scène!

Vous utilisez un piano pour enfants dans vos sketchs. Pourquoi?

Comme j’avais un premier spectacle sur la maternité, c’était rigolo que ce soit un jouet. Le personnage que j’incarnais n’était tellement pas pro qu’il a composé et écrit des chansons sur le piano de sa fille. Mais pour le prochain spectacle, mon piano reste en petit format, mais ce n’est plus un jouet. Les sonorités sont meilleures. On garde donc l’esprit piano-voix. Et le fait de jouer d’un instrument sur scène fait diminuer mon trac, car je maîtrise bien la musique.

Vous avez aussi un humour plutôt trash…

Je n’ai pas eu la volonté d’être trash. On m’a collé cette étiquette un peu facilement. Mais je le comprends avec ma chanson «1, 2, 3», dans laquelle je dis combien de doigts j’ai pris de mon obstétricien. (Rire.) Mais durant tout le reste du spectacle je m’évertue à ne pas dire trop de gros mots. C’est beaucoup plus fin que ce qu’on peut imaginer. J’ai une vraie passion pour l’écriture. Ma seule limite est de ne blesser personne.

Le cinéma, ça vous plairait aussi?

Oui, je viens de tourner dans le film «Yo Mama», qui sortira en juin prochain. Je suis très contente parce qu’on commence à penser à moi pour des projets. J’aimerais faire du cinéma, mais pas que de la comédie.