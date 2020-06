Alexandra Lamy

«Je suis très heureuse seule!»

L’actrice Alexandra Lamy ne ressent pas le besoin d’avoir un homme dans sa vie actuellement. Elle se sent assez aimée par sa famille et ses amis.

À 48 ans, Alexandra Lamy vit très bien son célibat. «En ce moment, je n’ai pas spécialement envie d’avoir quelqu’un dans ma vie, confie l’actrice dans le magazine «Psychologies». Je pars du principe que le plus important, c’est d’être heureux». L’ex-compagne de Jean Dujardin regrette que «parfois, on cherche à former un couple seulement par peur, et non pour son propre bonheur».